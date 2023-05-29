Этот аппарат силам ПВО удалось сбить, однако не обошлось без повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

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В результате атаки жертв нет

Обломки беспилотника, который атаковал Кировоградскую область, повредили местную инфраструктуру. В частности, разрушения получил жилой дом в Новоукраинском районе, кровлю которого и задело обломками.

Также они повредили железнодорожное полотно. Однако, к счастью, в результате ночной атаки страны-террористки в области обошлось без погибших и травмированных.

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

– написал глава Кировоградской ОВА.

В общей сложности сбили 37 ракет и 30 БпЛА

Также Андрей Райкович сообщил, что в ночь на 29 мая силы украинской противовоздушной обороны уничтожили:

37 крылатых ракет,

29 шахедов,

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится о ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины

Эти ракеты были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Взамен дроны-беспилотники Shahed-136/13 атаковали с северного и южного направлений.



Сбитые воздушные цели над Украиной / Инфографика Воздушных сил

Массированная атака России в ночь на понедельник, 29 мая: коротко