Этот аппарат силам ПВО удалось сбить, однако не обошлось без повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.
Смотрите также Россия устроила комбинированную атаку ракетами и дронами: все, что известно об ударе 29 мая
В результате атаки жертв нет
Обломки беспилотника, который атаковал Кировоградскую область, повредили местную инфраструктуру. В частности, разрушения получил жилой дом в Новоукраинском районе, кровлю которого и задело обломками.
Также они повредили железнодорожное полотно. Однако, к счастью, в результате ночной атаки страны-террористки в области обошлось без погибших и травмированных.
Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!
– написал глава Кировоградской ОВА.
В общей сложности сбили 37 ракет и 30 БпЛА
Также Андрей Райкович сообщил, что в ночь на 29 мая силы украинской противовоздушной обороны уничтожили:
- 37 крылатых ракет,
- 29 шахедов,
- 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Как рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится о ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины
Эти ракеты были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Взамен дроны-беспилотники Shahed-136/13 атаковали с северного и южного направлений.
Сбитые воздушные цели над Украиной / Инфографика Воздушных сил
Массированная атака России в ночь на понедельник, 29 мая: коротко
- На всей территории Украины ориентировочно в 1 час ночи против 29 мая взвыли сирены, извещающие о воздушной тревоге. Вскоре после этого мониторинговые группы сообщили о пусках ракет Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления и о дронах, двигавшихся с Севера на Запад и на Юге Украины.
- Затем в Киевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, а также Львовской областях сообщили о взрывах. В основном говорилось о звуках не прилетов, а работы ПВО.
- Утром 29 мая председатель общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук рассказал, что, к сожалению, есть попадание в портовую инфраструктуру области. Однако о деталях он пообещал рассказать позже.
- Еще одна ракета долетела и до Львовщины, однако ее удалось сбить над Золочевским районом. Обломки ракеты упали на деревянное хозяйственное здание, из-за чего и здание, и стоявший рядом трактор сгорели, а на месте падения обломков возникла воронка. К счастью, люди при этом не пострадали. Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.