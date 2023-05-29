Цей апарат силам ППО вдалося збити, однак не обійшлося без пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.
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Внаслідок атаки жертв немає
Уламки безпілотника, який атакував Кіровоградську область, пошкодили місцеву інфраструктуру. Зокрема, руйнувань зазнав житловий будинок в Новоукраїнському районі, покрівлю якого й зачепило уламками.
Також вони пошкодили залізничне полотно. Однак, на щастя, внаслідок нічної атаки країни-терористки в області обійшлося без загиблих та травмованих.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!
– написав голова Кіровоградської ОВА.
Загалом збили 37 ракет та 30 БпЛА
Також Андрій Райкович повідомив, що загалом в ніч на 29 травня сили української протиповітряної оборони знищили:
- 37 крилатих ракет,
- 29 шахедів,
- 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Як розповів Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, мовиться про ракети повітряного базування Х-101/Х-555, якими Росія атакувала військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України.
Ці ракети були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. Натомість дрони-безпілотники Shahed-136/13 атакували з північного та південного напрямків.
Збиті повітряні цілі над Україною / Інфографіка Повітряних сил
Масована атака Росії в ніч на понеділок, 29 травня: коротко
- На всій території України орієнтовно о 1 годині ночі проти 29 травня завили сирени, що сповіщають про повітряну тривогу. Невдовзі після цього моніторингові групи повідомили про пуски ракет Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку та про дрони, що рухались з Півночі на Захід та на Півдні України.
- Згодом у Київській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, а також Львівській областях повідомили про вибухи. Здебільшого мовилося про звуки не прильотів, а роботи ППО.
- Вранці 29 травня голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що, на жаль, є влучання в портову інфраструктуру області. Однак про деталі він пообіцяв розповісти пізніше.
- Ще одна ракета долетіла й до Львівщини, однак її вдалося збити над Золочівським районом. Уламки ракети впали на дерев'яну господарську будівлю, через що і будівля, і трактор, який стояв поруч, згоріли, а на місці падіння уламків виникла вирва. На щастя, люди при цьому не постраждали. Про це розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький.