Есть 3 фактора: авиаэксперт ответил, как долго Россия накапливала дроны для массированной атаки

Россия сознательно сокращала количество атак в течение последних недель, чтобы накопить необходимый запас для массового удара. Ведь запуск 800 дронов требует масштабной подготовки.

Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил 24 каналу, что такие массированные атаки являются признаком стратегического планирования со стороны России.

Что стоит за масштабными атаками дронов по Украине?

Во-первых, для каждого беспилотника необходимо индивидуально запрограммировать цель и проложить маршрут. Для этого нужно соответствующее количество пусковых установок и подготовленных расчетов, которые физически обеспечивают запуск. Это означает, что такая атака не может быть спонтанной,

– объяснил Долинце.

Вторая компонента массированной атаки, по словам эксперта, – это производственная способность России. Потому что для запуска нужны не только беспилотники, но и боевые части к ним. А это означает десятки тонн взрывчатого вещества только для одной атаки. Это свидетельствует о том, что российский ВПК работает на полную мощность.

"Третья составляющая – это способность россиян накапливать дроны. В течение последних недель количество использования беспилотников заметно уменьшилось, и это, скорее всего, был сознательный шаг", – отметил эксперт.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что дроны на Украину летели еще с ночи, к тому же россияне планировали запустить противокорабельные ракеты "Циркон", однако ГУР уничтожил пусковые установки врага. Эксперт предполагает, что россияне раздражаются из-за возможности украинских дронов атаковать в глубь России.

