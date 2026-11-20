Россия совершила одну из самых мощных комбинированных атак на Украину за последнее время. Враг запустил 111 ракет различных типов и более 400 дронов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это была довольно мощная атака со стороны врага. В частности, они запустили целых 84 крылатые ракеты, что является довольно высоким показателем. Под утро оккупанты применили последние 5 ракет, которые летели в сторону западных регионов Украины. Это коварно, ведь в то время там уже работали спасатели и медики.

Сколько ракет и дронов удалось сбить?

Как подчеркнул Игнат, 79 сбитых из 84 крылатых ракет – это отличный показатель. Они могли бы наделать много проблем.

Если бы каждая такая ракета с боевой частью весом 450 килограммов попала в объекты, которые враг планировал уничтожить… А это, прежде всего, объекты энергетики. Сейчас враг целит по распределительным подстанциям,

– отметил Игнат.

На этот раз под атаками в основном оказались западные области Украины. Воздушное командование "Запад" приняло на себя основной удар, нейтрализовав две трети крылатых ракет. Также Силы обороны сбили 380 дронов из 404.

Игнат рассказал о массированной атаке в ночь на 20 ноября: смотрите видео 24 Канала

Враг запустил 27 баллистических ракет. Сбили, к сожалению, только 3. Но мы понимаем, почему так происходит. Что атаковал враг в столице – все и так знают. Это, в частности, мосты. Не стоит строить иллюзий, что это был "ответ" от Путина. Это происходит уже не впервые,

– сказал Игнат.

Добавим, ранее Игнат отмечал, что россияне постоянно перемещают стратегические бомбардировщики между аэродромами. Так они хотят уберечь свои самолеты от украинских атак. Такие перемещения помогают агрессору избежать потерь техники, но вовсе не свидетельствуют о том, что они хотят прекратить воздушный террор.