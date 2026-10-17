Одна из самых массированных атак: россияне нанесли удар по Винницкой области, есть повреждения и пострадавшие

17 октября Россия совершила массированную атаку с использованием дронов на Винницкую область, в результате чего шесть человек получили ранения. В регионе повреждена гражданская и критически важная инфраструктура.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Каковы последствия российского террора в Винницкой области?

Известно, что в результате атаки пострадали 6 человек. Одна из пострадавших в настоящее время находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще три жителя получили травмы средней тяжести, а двое отделались легкими ранениями. Всем пострадавшим уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за вражеского обстрела возникли перебои с коммуникациями, поэтому энергетики и коммунальные службы экстренно работают над восстановлением электро- и водоснабжения. В настоящее время объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Общая просьба: по мере восстановления электроснабжения включайте электроприборы поочередно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети,

– отметила Наталья Заболотная.

Она также поблагодарила все службы, ликвидирующие последствия российского террора. Кроме того, Силы ПВО сбили 24 дрона в небе над регионом.

Напомним, российские войска 16 октября атаковали объект энергетической инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольщины. По состоянию на утро 17 октября из-за попадания беспилотника без электроснабжения остались 13 населенных пунктов, семь из них частично.

Кроме того, ночью 17 октября российские войска массированно атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками, повредив объекты энергетики, лицей, предприятие с иностранными инвестициями и жилые дома. Взрывной волной выбило окна и повредило крыши одного многоквартирного и пяти частных домов, также разрушили складские помещения и семь легковых автомобилей. На местах попаданий работают спасатели и специальные службы, а энергетики возобновляют электроснабжение.