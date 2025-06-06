Массированная атака на Запад Украины: сколько ракет и дронов удалось уничтожить

Ряд западных областей был под атакой ночью 6 июня. В Воздушном командовании "Запад" рассказали детали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Запад".

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Сколько ракет и дронов сбили на Западе Украины 6 июня

Было уничтожено 17 крылатых ракет и 30 ударных беспилотников. Всего ночью над Украиной обезвредили 406 целей.

Ночью и утром 6 июня российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону нашей страны, применив крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 17 крылатых ракет типа Х-101 и 30 ударных БПЛА типа Shahed,

– детализировали в ВвК "Запад".

Напомним, Тернополь подвергся самой массированной атаке в своей истории. Ранены 10 человек, половина из них – спасатели.

Большинство "Шахедов", которые летели на Запад Украины, направили именно по Тернополю. Там частично нет электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством, возможно отсутствие напора на верхних этажах.

Похожая ситуация и в области.