В ночь на 30 мая есть высокая вероятность массированного удара по Украине, – Ивано-Франковская ОГА

В последние дни украинские власти предупреждали, что Россия готовит новый массированный обстрел Украины. Известна приблизительная дата, когда он может произойти.

Враг может нанести массированный удар по Украине уже этой ночью. Об этом предупредили в Ивано-Франковской области.

Когда Россия снова массированно ударит по Украине ракетами и дронами?

Так, в ночь на 30 мая высока вероятность российской массированной атаки на территорию Украины.

Глава ОВА Светлана Онищук обратилась к жителям Прикарпатья с просьбой быть максимально внимательными и ответственными. Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заранее позаботиться о собственной безопасности и безопасности родных. "Особое внимание обратите на детей, людей постарше, людей с инвалидностью и всех, кто может нуждаться в помощи", – уточнила чиновник.

Заметим, что накануне мониторы предупреждали, что оккупанты готовятся атаковать Украину в ночь с 29 на 30 мая. Россияне планируют запустить до 400 дронов перед массированным ракетным ударом для истощения ПВО. Для ударов на российских аэродромах готовят бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. На базах подразделений ракетных войск противника оснащают системы "Искандер-М", "Искандер-К", "Циркон". Также наблюдается снаряжение двух ракетоносителей проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в Новороссийской бухте.

Среди потенциальных целей мониторы указывали на Киев и область, а также на Житомирщину, Ровенскую и Франковщину.

Угроза нового массированного обстрела: что известно

В ночь на 24 мая Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Больше всего досталось Киеву. Это был один из самых больших обстрелов столицы за всю войну.

Не прошло и несколько дней после атаки, как в Кремле заявили, что планируют систематические удары по Киеву и призвали иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы может нанести удар по Киеву "в любой момент". По его словам, предупреждение иностранным посольствам покинуть столицу было "серьезным". Шойгу также утверждает, что у России есть все необходимые средства для такого удара. Кроме того, он заявил, что российская армия якобы атакует украинские предприятия по производству боеприпасов сразу после их появления.

29 мая Владимир Зеленский подтвердил подготовку Россией нового масштабного удара по украинским городам и общинам.

К слову, на днях президент Украины написал письмо Дональду Трампу с предупреждением о критическом дефиците систем ПВО и ракет для защиты от баллистических ударов.

В письме Зеленский подчеркнул, что Украина почти полностью зависит от США в сфере противоракетной обороны. Также он попросил усилить снабжение ракет и систем Patriot, ведь нынешних объемов помощи уже недостаточно на фоне массированных российских атак.