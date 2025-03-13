Массированная атака по Днепропетровщине: где вспыхнули пожары и какие последствия

Агрессор снова массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Из-за этого в Днепре поврежден инфраструктурный объект, есть раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

В результате удара БпЛА в Днепре поврежден инфраструктурный объект, произошел пожар.

Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Есть повреждения инфраструктуры в Самаровском районе, где также вспыхнул пожар.

Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько – повреждены. Изуродован многоквартирный дом, админздание и хозяйственные постройки.

Под ударом была и Никопольщина. Враг применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

Там ранения получила 64-летняя женщина, которую госпитализировали. Повреждена хозяйственная постройка.