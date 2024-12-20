Массированная атака по Херсону: есть жертва, возросло количество пострадавших

Утром 20 декабря Россия произвела очередной террористический обстрел Украины. Под прицелом россиян, в частности, находилась Херсонщина: в городе есть жертва и пострадавшие, число которых растет.

Люди получили тяжелые и многочисленные травмы от массированных артиллерийского обстрела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

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В Херсоне есть жертва и много пострадавших

Во время артобстрела Херсона, который россияне совершили около 5 утра, много попаданий в многоквартирные жилые дома.

В 8:06 в Херсонской ОВ сообщили, что количество травмированных возросло до 9.

По состоянию на 7:27 было известно об одной жертве и шести пострадавших.

Погиб 60-летний мужчина, который во время атаки находился в помещении.

В тяжелом состоянии в больнице находится 76-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Еще один 63-летний херсонец госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой. У 44-летнего мужчины диагностирована взрывная травма и травматическая ампутация пальцев правой руки.

Среди пострадавших есть 55-летняя женщина из Центрального района Херсона. Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, множественные обломочные ранения ноги. Также в медучреждении находится мужчина 86 лет. У него контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения.

Среди госпитализированных также 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой.

Позже к врачам обратились еще несколько человек. В частности, 56-летняя женщина получила взрывную травму, ранение грудной клетки и предплечье, а 69-летней женщине диагностировали также взрывную травму и ранение лица.