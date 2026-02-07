Свет будет 4 – 5 часов в день: Марцинкив рассказал о ситуации на Ивано-Франковщине
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что свет будет подаваться только 4-5 часов в день из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
- Марцинкив также предупредил о возможных перебоях с водоснабжением, которые могут создать неудобства.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что свет может быть всего 4 –5 часов в день. Такая ситуация будет сохраняться несколько дней.
Россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру на западе Украины. Об этом рассказал Руслан Марцинкив в эфире Киев24.
Какие отключения света следует ожидать из-за обстрелов?
По новым графикам свет есть только 4 – 5 часов в день. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что лучше ситуация в ближайшие дни не станет.
Если бы не ПВО, могло было еще хуже, добавил он. Враг целился по подстанциям и Бурштынской ТЭС.
Марцинкив предупредил, что могут быть перебои с водоснабжением. Вода может исчезать временно, что создаст неудобства.
Какие последствия массированной атаки по Ивано-Франковской области?
В результате обстрелов в Ивано-Франковской области предварительно никто не пострадал. Известно о повреждениях домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.
Применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике.