Свет будет 4 – 5 часов в день: Марцинкив рассказал о ситуации на Ивано-Франковщине

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что свет может быть всего 4 –5 часов в день. Такая ситуация будет сохраняться несколько дней.

Россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру на западе Украины. Об этом рассказал Руслан Марцинкив в эфире Киев24.

Смотрите также Взрывы в Бурштыне и Ивано-Франковске: туда летели "Калибры" и БПЛА

Какие отключения света следует ожидать из-за обстрелов?

По новым графикам свет есть только 4 – 5 часов в день. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что лучше ситуация в ближайшие дни не станет.

Если бы не ПВО, могло было еще хуже, добавил он. Враг целился по подстанциям и Бурштынской ТЭС.

Марцинкив предупредил, что могут быть перебои с водоснабжением. Вода может исчезать временно, что создаст неудобства.

Какие последствия массированной атаки по Ивано-Франковской области?