Росія цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру на заході України. Про це розповів Руслан Марцінків в ефірі Київ24.

Які відключення світла слід очікували через обстріли?

За новими графіками світло є лише 4 – 5 годин на день. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що кращою ситуація найближчими днями не стане.

Якби не ППО, могло було ще гірше, додав він. Ворог цілив по підстанціях і Бурштинській ТЕС.

Марцінків попередив, що можуть бути перебої з водопостачанням. Вода може зникати тимчасово, що створить незручності.

Які наслідки масованої атаки по Івано-Франківщині?