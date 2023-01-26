Какие графики отключений света действуют в областях Украины после атаки России

Россия 26 января в который раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В нескольких областях зафиксировали попадания.

Российские оккупанты утром 26 января выпустили по Украине 55 ракет. К счастью, 47 из них сбили защитники украинского неба. В то же время есть попадание в энергообъекты. Какая ситуация со светом в Украине читайте в материале 24 канала.

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Россия атаковала энергообъекты Украины

В Укрэнерго рассказали, что в течение суток 26 января энергетическая инфраструктура Украины пережила тринадцатый ракетный удар и пятнадцатую атаку дронами. Зафиксировали ряд попаданий.

В Днепропетровской области враг уничтожил высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов.

Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на Юге, в частности, и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений,

– говорится в сообщении.

В энергосистеме – значительный дефицит. Лимиты потребления довели до всех областей.

В каких областях самая сложная ситуация

Герман Галущенко – министр энергетики – рассказал, что враг пытается создать системный сбой в энергосистеме Украины. Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Украинцев предупредили об экстренных отключениях

По состоянию на 26 января объявили об экстренных отключениях на территории:

Киевской области;

Днепропетровской области;

Одесской области.

Жителей Одесской области предупредили, что экстренные отключения могут продолжаться в течение нескольких дней. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно время.

Ким о ситуации в Николаевской области

Виталий Ким с юмором анонсировал возвращение света в Николаевскую область.

Света одевается. Скоро будет. Выйдем на график 2+/4- Далее – по ситуации,

– заявил глава Николаевской ОВА.

Где будут происходить отключения по графику

По состоянию на 13:40 известно, что отключение по графику будет происходить в следующих областях: