Российская ракета снова залетела в воздушное пространство Молдовы

Россияне совершили очередную массированную атаку 10 февраля. Для атаки оккупанты используют не только воздушное пространство Беларуси. Их ракеты еще и залетают через Молдову.

Таким образом, российские военные угрожают жизни не только мирных жителей в Украине, но и в Молдове. Ведь все мы знаем, что вражеские ракеты ненадежны и могут упасть в любой момент.

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Ракета летела по транзиту

Враг заводит российскую ракету через Молдову специально. Прежде всего это делают для того, чтобы максимально коварно нанести удар. Ведь ракета может неожиданно выскочить как в Черкасской, так и влететь в воздушное пространство в Хмельницкой области или на Буковине. К слову, в СМИ сообщили, что эта ракета таки свернула в сторону Черновцов.

Активист Сергей Стерненко предупредил жителей Запада Украины. Он отметил, что российские ракеты летят через Молдову и Румынию. Таким образом, они неожиданно появляются в воздушном пространстве нашего государства и атакуют этот регион.

Кроме того, такой маневр позволяет минимизировать риски, что ракету уничтожат силы ПВО Украины. Ведь если это будет неожиданный удар, то на него могут не успеть отреагировать.

Но это еще не все. Оккупанты могут преследовать еще одну цель. И связана она с желанием поссорить наше государство со своими международными партнерами. Ведь во время попыток сбить российскую ракету, которая будет залетать, наша может упасть на территории Молдовы.

Что предшествовало массированному удару

У врага уже наработан четкий алгоритм действий. Так, в эту ночь он совершил атаку дронами-камикадзе, а также крылатыми ракетами и ракетами типа С-300.

Так, около 04:00 стало известно о попадании по Харькову. Оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры.

Также под обстрелы попало Запорожье. Насчитали 17 прилетов за час. Секретарь городского совета Анатолий Куртев отметил, что это было самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Враг также попал по критической инфраструктуре.

Громкой ночь была для жителей Днепра. По данным Воздушного командования "Восток", в самом городе прошло без прилетов. Попадание же было по объектам критической инфраструктуры в Криворожском районе и Шепетовке, что на Хмельнитчине.

Отметим, что этой ночью враг выпустил 7 дронов-камикадзе и 6 крылатых ракет "Калибр". Удалось сбить по 5 воздушных целей.