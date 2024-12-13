Остатки российской ракеты обнаружили недалеко от Мукачево. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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Где нашли обломки вражеской ракеты

В пятницу, 13 декабря, около 9 утра силы ПВО сбили на Закарпатье российскую ракету, вероятно, Х-101. Вес боекомплекта достигал 400 кг. Ее обломки нашли в лесу между селами Павшино и Ключарки. На месте работали все ответственные службы. Информация о возможных разрушениях не поступала. Пострадавших на месте также не обнаружили.

Около Мукачево обнаружили остатки российской ракеты / фото Виталия Глаголы

Людей пришлось эвакуировать

Обнаруженные остатки ракеты могли сдетонировать. Из-за этой угрозы эвакуировали около 30 жителей домов в пределах 2 км. Около 13:40 специалисты удачно провели контролируемый подрыв боекомплекта.

Ситуация находится под контролем, взрывотехники завершили работы на месте происшествия,

– написал Виталий Глагола

Напомним, утром, 13 декабря, российские войска снова осуществили массированный ракетный обстрел по Украине. Враги использовали для этого беспилотники и ракеты. В результате атаки произошло несколько пожаров и повреждены энергообъекты во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Чиновники призвали международное сообщество отреагировать на массированный удар по энергетике Украины, подчеркивая, что это является очередным актом терроризма со стороны России.