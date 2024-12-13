И пока Украина оправляется от 12-й массированной атаки на энергетическую систему, российские пропагандисты распространяют Кремлевские нарративы с "объяснениями" причин терроризма, информирует 24 Канал.

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Например, в российском Минобороны говорят, что дали указание атаковать сегодня Украину из-за того, что 11 декабря их военный аэродром в районе города Таганрог был атакован шестью ракетами ATACMS.

Поэтому, чтобы реабилитироваться то ли в глазах своих граждан, или самоутвердиться перед союзниками, в российском ведомстве нафантазировали "поражение" всех запланированных объектов во время обстрела Украины.

В то же время стоит заметить, что 11 декабря, когда был нанесен удар по аэродрому, россияне убеждали, что атаку удалось отбить. Поэтому, почему тогда пришлось "отомстить" – непонятно.

Подчеркнем, что во время атаки сегодня Россия применила 94 ракеты и 193 беспилотника. Наши защитники неба уничтожили 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

Что известно о взрывах в Таганроге

В Таганроге 11 декабря были атакованы военный аэродром, авиаремонтный завод и казармы. Авиаремонтный завод в Таганроге важен для России, поскольку обслуживает самолеты Ил-76 и А-50, которые используются для обстрелов Украины и разведки.

Также заметим, что аэродромы в России на расстоянии 200 – 300 километров от границы с нашей страной является местом базирования самолетов Су-34, которые являются носителями КАБов.