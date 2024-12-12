Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что самолеты Ил-76 страна-агрессор использовала для обстрелов Украины и разведки. Кроме того, на территории аэродрома мог быть склад с КАБами.

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Чем ценен для России завод в Таганроге, который был атакован

Авиационный эксперт объяснил, что на территории военного аэропорта был авиаремонтный завод, который осуществлял обслуживание самолетов типа Ил-76 и А-50.

Именно этот завод является ценным для России из-за содержания и эксплуатации этих видов авиации. Были ли эти самолеты на месте во время атаки на территории аэродрома, или нет – еще не известно.

Однако, вероятно, атака была связана именно с наличием бортов на территории аэродрома. Сегодня Россия имеет около 10 различных модификаций этого самолета в боевом состоянии и использует их в самый безопасный дальности.

Эти самолеты являются для наведения и поддержки работы ракет средней, большой дальности, говорится о крылатых и баллистических ракетах. Также это элемент разведки соответствующих территорий Украины и ее воздушного пространства, в том числе авиации,

– объяснил Долинце.

Он добавил, что если эти самолеты действительно были на месте в момент поражения, то это очень серьезная и важная цель.

Аэродром страна-агрессор использует также для атак на Украину. Аэродромы в России на расстоянии 200 – 300 километров от границы с нашей страной является местом базирования самолетов Су-34, которые являются носителями КАБов. Вероятно, что и склады с этими управляемыми бомбами могли быть в Таганроге.

Кстати, в российском городе также подверглось разрушениям местное промышленное предприятие. Там сгорели 14 автомобилей. Повреждена и котельная, что оставило часть города без отопления.

Напомним, что 11 декабря пострадал не только российский Таганрог. Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Брянск" в Брянской области России с помощью беспилотников. Нефтебаза активно использовалась российской армией для поставки топлива на фронт, и после удара начался массированный пожар.