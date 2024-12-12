Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що літаки Іл-76 країна-агресорка використовувала для обстрілів України та розвідки. Крім того, на території аеродрому міг бути склад з КАБами.

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Чим цінний для Росії завод у Таганрозі, який був атакований

Авіаційний експерт пояснив, що на території військового аеропорту був авіаремонтний завод, який здійснював обслуговування літаків типу Іл-76 та А-50.

Саме цей завод є цінним для Росії через утримання та експлуатацію цих видів авіації. Чи були ці літаки на місці під час атаки на території аеродрому, чи ні – ще не відомо.

Однак, ймовірно, атака була пов'язана саме з наявністю бортів на території аеродрому. Сьогодні Росія має близько 10 різних модифікацій цього літака в бойовому стані та використовує їх у найбезпечніший дальності.

Ці літаки є для наведення та підтримки роботи ракет середньої, великої дальності, мовиться про крилаті та балістичні ракети. Також це елемент розвідки відповідних територій України та її повітряного простору, в тому числі авіації,

– пояснив Долінце.

Він додав, що якщо ці літаки справді були на місці в момент ураження, то це дуже серйозна та важлива ціль.

Аеродром країна-агресорка використовує також для атак на Україну. Аеродроми в Росії на відстані 200 – 300 кілометрів від кордону з нашою країною є місцем базування літаків Су-34, які є носіями КАБів. Ймовірно, що і склади з цими керованими бомбами могли бути в Таганрозі.

До речі, в російському місті також зазнало руйнувань місцеве промислове підприємство. Там згоріли 14 автомобілів. Пошкоджено і котельню, що залишило частину міста без опалення.

Нагадаймо, що 11 грудня постраждав не лише російський Таганрог. Сили оборони України уразили нафтобазу "Брянськ" у Брянській області Росії за допомогою безпілотників. Нафтобаза активно використовувалася російською армією для постачання пального на фронт, і після удару почалася масована пожежа.