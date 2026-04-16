Россия устроила ночной террор Украины: жуткие фото и видео ударов

Российская армия ночью 16 апреля атаковала украинские города ракетами и дронами разных типов. В Киеве, Одессе, Харькове и Днепре зафиксировано попадание, есть пострадавшие и погибшие.

24 Канал собрал фото и видео с последствиями вражеской атаки по разным городам Украины. Как всегда, оккупанты били по мирным украинцам, нарушая все нормы ведения войны и международные конвенции.

Какие последствия российской атаки 16 апреля фиксируют в разных городах Украины?

Киев

В полиции Киева рассказали, что ночью 16 апреля враг прицельно бил по правому берегу столицы – больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены многоэтажные и частные дома, офисный центр, здание отеля, автосалон и автозаправочную станцию.

Последствия ночной атаки по Киеву 16 апреля / Фото Национальной полиции Украины

Известно о, по меньшей мере, 4 погибших – 12-летнего мальчика, двое мужчин и женщина. Количество пострадавших увеличилось до 54 человек, среди них – трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

В Киеве повреждены многоэтажки, есть погибшие и пострадавшие / Фото Суспильного

На Почайне в Киеве в результате вражеской атаки произошел масштабный пожар.

Масштабный дым на Почайне после атаки / Видео United24

Одесса

Ночью Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА. Количество погибших возросло до по меньшей мере 8 человек, еще – 16 пострадавших.

Последствия ночной атаки по Одессе / Фото Одесского городского совета и из сети

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Как выглядят повреждения в Одессе / Фото ГСЧС Одесской области

Коммунальные службы с ночи работают на местах для ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб.

Днепр

В результате вечерней и ночной атак по Днепру ранены 30 человек. В городе изуродованы офисная и админздания, жилые дома, предприятие, машины.

Последствия ночной атаки по Днепру 16 апреля / Фото Днепропетровской ОВА

Также изуродован гаражный кооператив, есть и повреждения корпуса одного из университетов города. В плотную городскую застройку в центре Днепра попали две ракеты.

Как выглядит Днепр после тяжелой ночи террора / Фото Суспильного

К сожалению, в городе также погибли 2 человека. Также зафиксированы прилеты и в других районах области.

В Днепропетровской области пожары после вражеской атаки / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Харьков

По данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 16 апреля российские военные атаковали Харьков беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".

Последствия российской атаки по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры

В Немышлянском районе зафиксировано попадание БПЛА в проезжую часть. Взрывной волной повреждены частные дома. 76-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. 66-летний мужчина получил ранение руки.

Еще один удар зафиксирован около 00:30 в Индустриальном районе города. В результате атаки беспилотника загорелся легковой автомобиль.

