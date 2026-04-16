Россия устроила ночной террор Украины: жуткие фото и видео ударов
- Российская армия ночью 16 апреля атаковала украинские города, в частности Киев, Одессу, Харьков и Днепр, ракетами и дронами, что привело к гибели и ранению людей, а также значительным разрушениям инфраструктуры.
- В Киеве погибли по меньшей мере 4 человека, в Одессе – 8, в Днепре – 2, а также зафиксировано много пострадавших и повреждения зданий, в частности жилых, офисных и админзданий.
Российская армия ночью 16 апреля атаковала украинские города ракетами и дронами разных типов. В Киеве, Одессе, Харькове и Днепре зафиксировано попадание, есть пострадавшие и погибшие.
24 Канал собрал фото и видео с последствиями вражеской атаки по разным городам Украины. Как всегда, оккупанты били по мирным украинцам, нарушая все нормы ведения войны и международные конвенции.
Какие последствия российской атаки 16 апреля фиксируют в разных городах Украины?
- Киев
В полиции Киева рассказали, что ночью 16 апреля враг прицельно бил по правому берегу столицы – больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены многоэтажные и частные дома, офисный центр, здание отеля, автосалон и автозаправочную станцию.
Последствия ночной атаки по Киеву 16 апреля / Фото Национальной полиции Украины
Известно о, по меньшей мере, 4 погибших – 12-летнего мальчика, двое мужчин и женщина. Количество пострадавших увеличилось до 54 человек, среди них – трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.
В Киеве повреждены многоэтажки, есть погибшие и пострадавшие / Фото Суспильного
На Почайне в Киеве в результате вражеской атаки произошел масштабный пожар.
Масштабный дым на Почайне после атаки / Видео United24
Одесса
Ночью Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА. Количество погибших возросло до по меньшей мере 8 человек, еще – 16 пострадавших.
Последствия ночной атаки по Одессе / Фото Одесского городского совета и из сети
Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.
Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
Как выглядят повреждения в Одессе / Фото ГСЧС Одесской области
Коммунальные службы с ночи работают на местах для ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб.
Днепр
В результате вечерней и ночной атак по Днепру ранены 30 человек. В городе изуродованы офисная и админздания, жилые дома, предприятие, машины.
Последствия ночной атаки по Днепру 16 апреля / Фото Днепропетровской ОВА
Также изуродован гаражный кооператив, есть и повреждения корпуса одного из университетов города. В плотную городскую застройку в центре Днепра попали две ракеты.
Как выглядит Днепр после тяжелой ночи террора / Фото Суспильного
К сожалению, в городе также погибли 2 человека. Также зафиксированы прилеты и в других районах области.
В Днепропетровской области пожары после вражеской атаки / Фото ГСЧС Днепропетровщины
Харьков
По данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 16 апреля российские военные атаковали Харьков беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".
Последствия российской атаки по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры
В Немышлянском районе зафиксировано попадание БПЛА в проезжую часть. Взрывной волной повреждены частные дома. 76-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. 66-летний мужчина получил ранение руки.
Еще один удар зафиксирован около 00:30 в Индустриальном районе города. В результате атаки беспилотника загорелся легковой автомобиль.
Как отработала ПВО ночью 16 апреля?
Российская армия в течение суток с 15 по 16 апреля запустила 703 воздушные цели по Украине. А именно 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 БПЛА "Шахед" и других типов.
Из них ПВО сбила 667 целей, а именно 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 636 БПЛА типа "Шахед".
В результате атак зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях. Обломки сбитых целей упали на 25 локациях.