Полностью разрушенный колледж: в Смеле ракеты били только по мирным целям

Ночью 29 июня россияне нанесли массированную атаку по городам Украины. Под ударом, в частности, оказался город Смела, что в Черкасской области.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в комментарии Суспільному, передает 24 Канал.

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Последствия обстрела Смелы

Ночью 29 июня Россия ударила по Черкасской области ракетами. В результате удара в городе Смела полностью разрушено помещение колледжа Национального университета пищевых технологий.

Произошло попадание и падение ракет именно по мирным объектам города Смела,

– рассказал Игорь Табурец.

Как сообщили в ОВА, еще одна ракета упала на территорию частных домов. Там повреждены несколько домов. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия вражеского удара по Черкасской области / Фото Черкасской ОГА

Также в городе повреждены три девятиэтажных жилых дома. Пострадали шесть человек, среди них – один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Как передает Игорь Табурец, сейчас специалисты оценивают разрушения объектов.

Кроме того, этой ночью был поврежден объект критической инфраструктуры во Львовской области. Также Воздушные силы сообщали о движении вражеских целей на Бурштын, что на Ивано-Франковщине. Взрывы были слышны также в Николаевской, Киевской и Ровенской областях.