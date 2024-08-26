Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом рассказал, какими средствами украинские военные сбивали вражеские цели.
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Как защитники неба сбивали российские ракеты
В сети опубликовали видео, на котором закарпатский 650-й отдельный зенитный пулеметный батальон ВСУ из стрелкового оружия сбивал крылатую ракету Х-101 на границе Закарпатской и Львовской областей.
Использование таких средств – это действительно чудо. Если говорить о системах Skynex или даже Gepard (зенитные установки – 24 Канал), они приспособлены, чтобы сбивать такие цели. Но то, что сейчас делают ребята – это феноменальная работа, что-то такое невероятное,
– отметил Константин Криволап.
Также, по его предположению, к сбиванию российских целей могли быть также приобщены истребители F-16, которые недавно прибыли в Украину. Их, предположительно, использовали в западных регионах. Однако официального подтверждения пока нет.
Каким оружием Россия атаковала Украину
Во время атаки 26 августа врагом, вероятно, было применено:
- крылатые ракеты Х-101/55, запущены 6 бортами Ту-95 из района Саратовской области и Каспийского региона;
- крылатые ракеты ЗМ14 "Калибр", запущены из акватории Черного моря;
- возможно, управляемые авиационные ракеты различных типов из акватории Азовского моря, Сумской и Белгородской областей;
- крылатые сверхзвуковые ракеты Х-22 с 6 бортов Ту-22М3 с территории Курской области;
- баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М"/КN-23;
- аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47М2 комплекса "Кинжал" из Липецкой области;
- БпЛА типов "Шахед" и "Гербера".