На Киевщине находят обломки от российских ракет: в полиции показали разрушения после атаки

29 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали ракетами Киевскую область. Наши силы ПВО сработали отлично.

Так, обломки российских ракет уже обнаружили наши полицейские в нескольких районах Киевской области. Правоохранители проводят осмотр места происшествий и фиксируют преступления России.

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В Киевской области нашли обломки российских ракет

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, части крылатых ракет врага обнаружили на полях рядом с населенными пунктами. Он поблагодарил наших ПВО за отличную работу.

По словам Небитова, полиция получила много уведомлений от граждан о пролете ракет. Благодаря своевременному информированию сил ПВО удалось обеспечить и эффективное противодействие воздушной опасности.

Более 8 фактов сбивания вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, впрочем, благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных,

– рассказал глава полиции.

Также в результате атаки врага поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

"Если вы видите или слышите воздушный объект, сразу сообщайте об этом на спецлинию "102". Ваша информация поможет нашим силам ПВО эффективно противодействовать врагу", – подчеркнул Небитов.

Последствия российской атаки 29 декабря / фото Андрей Небитов

Последствия ракетной атаки на столицу

В Дарницком районе повреждены 3 частных дома, один автомобиль. Один из поврежденных домов в результате попадания обломков загорелся. Пострадали три человека. Все госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В Голосеевском районе обнаружены обломки ракеты на проезжей части и на территории одной из школ. Пострадавших нет.

В Соломенском районе обнаружены обломки ракеты на проезжей части. Пострадавших нет.

В Печерском районе обнаружены обломки ракеты на детской площадке и в одном из дворов, поврежден один автомобиль. Пострадавших нет.

Сколько ракет сбили в Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты атаковали Украину 69 ракетами. Они ударили по южным регионам ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, Ту-95мс, надводных и подводных ракетоносителей из акватории Черного моря.

ПВО сбила в Одесской области – 21 ракету, в области – 2 ракеты, в Николаевской области – 1 ракету, а в Киевской области – до 20 ракет.