Так, уламки російських ракет вже виявили наші поліцейські в кількох районах Київської області. Наразі правоохоронці проводять огляд місця подій та фіксують злочини Росії.

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На Київщині знайшли уламки російських ракет

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, частини крилатих ракет ворога знайшли на полях поряд із населеними пунктами. Він подякував нашим ППО за відмінну роботу.

За словами Нєбитова, поліція отримала багато повідомлень від громадян про проліт ракет. Завдяки вчасному інформуванню сил ППО вдалося забезпечити й ефективну протидію повітряній небезпеці.

Понад 8 фактів збиття ворожих ракет маємо в Київській області. Є, на жаль, і два влучання, втім, завдяки успішній роботі військових вдалося уникнути загиблих та травмованих,

– розповів очільник поліції.

Також внаслідок атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Наразі тривають відновлювальні роботи.

"Якщо ви бачите, або чуєте повітряний об’єкт, одразу повідомляйте про це на спецлінію "102". Ваша інформація допоможе нашим силам ППО ефективно протидіяти ворогу", – наголосив Нєбитов.

Наслідки російської атаки 29 грудня / фото Андрій Нєбитов

Наслідки ракетної атаки на столицю

У Дарницькому районі пошкоджено 3 приватних будинки, один автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

У Голосіївському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині та на території однієї зі шкіл. Постраждалих немає.

У Солом'янському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині. Постраждалих немає.

У Печерському районі виявлено уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. Постраждалих немає.

Скільки ракет збили в Україні 29 грудня

29 грудня російські окупанти атакували Україну 69 ракетами. Вони вдарили по південних регіонах ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, Ту-95мс, надводних та підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря.

Так, ППО збила на Одещині – 21 ракету, на Херсонщині – 2 ракети, на Миколаївщині – 1 ракету, а на Київщині – до 20 ракет.