Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что не стоит впадать в панику. Однако также нельзя забывать, на какие ужасные поступки способен враг.

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Готовится ли Россия к атаке

"Надо, чтобы для нас это не стало неожиданностью. Мы понимаем, что был большой перерыв в применении баллистических, крылатых ракет. Россия их накапливает – здесь даже нет сомнений", – сказал военный эксперт.

Он добавил, что применить их противник может в любой момент, вероятно, даже в середине августа. К тому же чем ближе ко Дню Независимости, тем больше вероятность обстрела. Ведь всем известно о зацикленности россиян на символических и сакральных датах.

Несмотря на это, не стоит забывать, что враг имеет проблемы с оружием. Здесь заметно влияние санкций.

У них проблемы с закупкой электроники для производства систем управления ракетами. Но, к сожалению, пока они имеют возможность производить и накапливать ракеты,

– добавил Олег Жданов.

Напомним, во время массированного ракетного удара 8 июля, оккупанты попали по детской больнице "Охматдет". Несколько отделов были полностью разрушены. В целом по всей Украине в тот день погибло более 30 человек.