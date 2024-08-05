Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що не варто впадати в паніку. Проте також не можна забувати, на які жахливі вчинки здатен ворог.

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Чи готується Росія до атаки

"Треба, щоб для нас це не стало несподіванкою. Ми розуміємо, що була велика перерва в застосуванні балістичних, крилатих ракет. Росія їх накопичує – тут навіть немає сумнівів", – сказав військовий експерт.

Він додав, що застосувати їх противник може у будь-який момент, ймовірно, навіть у середині серпня. До того ж чим ближче для Дня Незалежності, тим більшою є вірогідність обстрілу. Адже всім відомо про зацикленість росіян на символічних і сакральних датах.

Попри це, не варто забувати, що ворог має проблеми зі зброєю. Тут помітний вплив санкцій.

У них проблеми із закупівлею електроніки для виробництва систем управління ракетами. Але, на жаль, поки що вони мають можливість виробляти й накопичувати ракети,

– додав Олег Жданов.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 8 липня, окупанти влучили по дитячій лікарні "Охматдит". Кілька відділів були повністю зруйновані. Загалом по всій Україні того дня загинуло понад 30 людей.