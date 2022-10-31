Война против Европы, – в МИД прокомментировали падение ракеты в Молдове

31 октября россияне в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по Украине. Одна из вражеских ракет упала на территории Молдовы и повредила несколько домов.

Страна-агрессор ведет кровавую войну не только против Украины, но и против всей Европы. Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал 24 каналу.

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Как украинский МИД отреагировал на случай в Молдове

Олег Николенко подчеркнул, что Украина не зря постоянно говорит о том, что Россия угрожает не только Украине. Государство-агрессор воюет и против Европы.

Ракетные атаки со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, наносимые оккупантами, угрожают безопасности соседних стран. Представитель МИД отмечает, что Украине необходимо как можно быстрее получить от иностранных партнеров новые средства ПРО и ПВО.

Критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. Эти системы будут спасать жизнь людей и защищать критическую инфраструктуру,

– сказал Олег Николенко о падении ракеты в Молдове.

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Что известно о падении ракеты в Молдове

Утром 31 октября на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили о воздушной опасности. Россияне начали рабочую неделю с циничной массированной ракетной атаки по территории Украины.

Украинским силам ПВО удалось обезвредить 44 ракет противника. Одна из ракет, сбитая в Винницкой области, упала на территорию Молдовы.

В результате в нескольких частных домах поселка Наславча ударной волной выбило окна. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.

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