Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне устраивают массированные атаки в разных регионах с разной интенсивностью.

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Россияне вербуют корректировщиков в соцсетях

Ступак отметил, что интенсивность атак в разных регионах меняется. Если в мае враг часто атаковал Киев, то в июле – Одессу. Захватчики скапливают оружие и обстреливают.

Частично можно объяснить их пробелы в обстрелах – это отсутствие целей. СБУ постоянно задерживает украинских граждан, которые корректируют ракеты для российских спецслужб. Представьте, россияне постреляли, а потом им нужно понять: попали они или нет. Поэтому им нужны люди,

– объяснил он.

Российские спецслужбы мониторят антиукраинские сообщества в соцсетях и ищут там людей, предлагают выполнять задачи.

Ступак о паузах в массированных атаках: смотрите видео

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