Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни влаштовують масовані атаки у різних регіонах з різною інтенсивністю.

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Росіяни вербують коригувальників у соцмережах

Ступак зазначив, що інтенсивність атак у різних регіонах змінюється. Якщо у травні ворог дуже часто атакував Київ, то у липні – Одесу. Загарбники накопичують зброю та обстрілюють.

Частково можна пояснити їхні пробіли в обстрілах – це відсутність цілей. СБУ постійно затримує українських громадян, які коригують ракети для російських спецслужб. Уявіть, росіяни постріляли, а потім їм треба зрозуміти: влучили вони чи ні. Тому їм потрібні люди,

– пояснив він.

Російські спецслужби моніторять антиукраїнські спільноти у соцмережах та шукають там людей, пропонують виконувати завдання.

Ступак про паузи в масованих атаках: дивіться відео

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