Россия производит больше ракет и дронов, чем использует, – FT

Россия может готовить новую масштабную атаку с воздуха. Сейчас оккупанты изготавливают ракеты и беспилотники быстрее, чем используют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Россия может готовить масштабную атаку

Ссылаясь на неназванных украинских чиновников и западных аналитиков, журналисты FT пишут, что Россия может готовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины. Она может быть связана с началом нового наземного наступления оккупантов.

Так, в СМИ отмечают, что "всплеск" российских ракетных атак, а также массированных ударов БПЛА, которые начались на выходных, может стать началом более широкой стратегии врага. Журналисты отметили, что сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, "накапливая резервы и усиливая давление на оборону Украины".

Этот рост российского производства означает, что Украине понадобится дальнейшая западная поддержка для поддержки своей обороны – в то время, когда помощь США является неопределенной, а европейские поставки не могут полностью заменить американское оружие, в частности средства противовоздушной обороны,

– отметили в СМИ.

Кроме того, The Economist пишет, что Россия накопила около 500 баллистических ракет, которые способны нанести сокрушительные удары по Украине. Журналисты считают, что из-за дефицита систем Patriot украинская ПВО может не справиться с новыми волнами атак.