Силы обороны могут спрогнозировать, куда враг будет бить в тот или иной день, или ночью, – Игнат

Украинские защитники могут прогнозировать, куда будет пытаться ударить враг. В соответствии с этим корректировать организацию работы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Обратите внимание Россия атаковала Украину наибольшим количеством БПЛА с начала полномасштабной войны, – Зеленский

Игнат об атаках России

Юрий Игнат отметил, что траекторию проектирует враг. Однако Силы обороны, в частности, Воздушные силы, могут прогнозировать, куда противник будет пытаться бить в тот или иной день, или ночи.

Таким образом наши защитники могут сделать определенные коррективы организации противовоздушной обороны и тому подобное.

Представитель Воздушных сил отметил, что информация о возможном движении на аэродромах в России, где дислоцируются стратегическая авиация агрессора, поступает из разных источников. Так же и в Черном море.

В то же время Игнат отметил, что вопрос в том, что нам надо быть готовыми к любым вызовам.

"Когда выпускаются ракеты, есть определенное время для того, чтобы привести средства в готовность и отразить нападение, как это произошло сегодня", – отметил представитель Воздушных сил.