Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Ігнат про атаки Росії

Юрій Ігнат наголосив, що траєкторію проєктує ворог. Однак, Сили оборони, зокрема, Повітряні сили, можуть прогнозувати, куди противник намагатиметься бити того чи іншого дня, чи ночі.

Таким чином наші захисники можуть зробити певні корективи організації протиповітряної оборони тощо.

Представник Повітряних сил наголосив, що інформація про можливий рух на аеродромах у Росії, де дислокуються стратегічна авіація агресора, надходить з різних джерел. Так само й у Чорному морі.

Водночас Ігнат наголосив, що питання в тому, що нам треба бути готовими до будь-яких викликів.

"Коли випускаються ракети, є певний час для того, щоб привести засоби в готовність і відбити напад, як це відбулося сьогодні", – зазначив представник Повітряних сил.