После атак "Шахедами": Свитан объяснил вероятность нового массированного ракетного удара

Россияне в последнее время чуть ли не каждую ночь запускают по Украине десятки дронов. Это может быть одним из сигналов, что враг готовится к очередному террористическому удару.

Используя такое большое количество "Шахедов", Россия пытается истощить нашу противовоздушную оборону. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что каждый дрон хочет вытянуть на себя хоть одну ракету ПВО.

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Есть ли вероятность нового массированного удара

Ракеты для ПВО являются очень ценными для Украины, ведь мы их не производим. Их приходится покупать, получать от партнеров. Более того, они являются очень дорогими.

Все это очень общие действия россиян, ведь они будут делать так несмотря на то, будет атака или нет. Россияне будут пытаться определить алгоритм работы нашей ПВО и, возможно, будут готовить атаку,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что удар можно связывать с определенным временем подготовки. Если будет около сотни ракет, то их нужно собирать более недели. Время от последней атаки уже заканчивается.

"На ближайшие выходные (14 – 15 сентября – 24 Канал) технически можно повторить атаку. Раньше вряд ли у них получится. Определенные маршруты у россиян есть, разведанные цели также. Поэтому возможность есть, но не обязательно, что они все-таки выполнят эту атаку", – подчеркнул Роман Свитан.