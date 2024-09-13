Використовуючи таку велику кількість "Шахедів", Росія намагається виснажити нашу протиповітряну оборону. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що кожен дрон хоче витягнути на себе хоч одну ракету ППО.

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Чи є ймовірність нового масованого удару

Ракети для ППО є дуже цінними для України, адже ми їх не виробляємо. Їх доводиться купувати, отримувати від партнерів. Ба більше, вони є дуже дорогими.

Все це дуже загальні дії росіян, адже вони робитимуть так не зважаючи на те, буде атака чи ні. Росіяни намагатимуться визначити алгоритм роботи нашої ППО й, можливо, готуватимуть атаку,

– зауважив Роман Світан.

Він додав, що удар можна пов'язувати з певним часом підготовки. Якщо буде близько сотні ракет, то їх потрібно збирати понад тиждень. Час від останньої атаки вже закінчується.

"На найближчі вихідні (14 – 15 вересня – 24 Канал) технічно можна повторити атаку. Раніше навряд чи у них вийде. Визначені маршрути у росіян є, розвідані цілі також. Тому можливість є, але не обов'язково, що вони все-таки виконають цю атаку", – підкреслив Роман Світан.