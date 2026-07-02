Летело рекордное количество баллистики: Игнат раскрыл новые детали массированной атаки на Киев

Удар России по Киеву 2 июля стал одним из самых массированных. Силы противовоздушной обороны сбили большинство целей, однако сложнее всего было сбить те, что летели по баллистической траектории.

Об этом начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире программы "Ранок.Live".

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В чем особенность последней атаки?

Во время массированной атаки Россия применила против Украины различные типы вооружения, в частности ракеты "Искандер-М" и "Циркон". Также были нанесены удары зенитными ракетами С-400, которые враг использует для атак по наземным целям.

Юрий Игнат пояснил, что обстрел имел особый характер, поскольку 28 ракет летели по баллистической траектории. Например, "Циркон", хотя и является противокорабельной ракетой, летит как баллистическая ракета и на большой скорости. Поэтому, по его словам, только системы Patriot способны перехватывать такие ракеты.

Это актуальная тема, которая уже несколько месяцев поднимается руководством государства на разных уровнях, дипломатией и нашими партнерами… Это очень важный для нас сегодня вопрос – обеспечить защиту именно от баллистического вооружения,

– отметил Игнат.

В то же время эффективность уничтожения крылатых ракет во время этой атаки составила почти 100%, а беспилотников – более 90%.

Игнат отметил, что Россия все чаще применяет реактивные БПЛА, которые могут разгоняться до 500 километров в час. Поэтому мобильным огневым группам и зенитным войскам сложнее их сбить.

Это очередной вызов, на который нужно реагировать, с которым нужно бороться, потому что скорость до 500 километров в час позволяет ему уклоняться от противодействия наших зенитных дронов и мобильных огневых групп. Этот дрон нужно сбивать ракетами. Будь то истребителями, наземными малыми системами ПВО или даже крупными системами ПВО,

– пояснил начальник управления коммуникаций ВВС ВСУ.

К тому же этой ночью враг применил шесть дронов типа "Бандероль", которые по летным характеристикам похожи на крылатые ракеты.

Напомним, ночью украинская ПВО сбила или подавила 524 из 570 обнаруженных российских целей. Однако зафиксированы попадания в 33 локациях.