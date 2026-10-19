Предупреждения снова не последовало: Зеленский упрекнул США после массированной атаки

Ночью 19 октября Россия нанесла по Украине удар 16 баллистическими ракетами и более чем 200 дронами, в результате чего 550 тысяч семей остались без электричества. Президент заявил об отсутствии предупреждений от союзников и осудил блокировку ракет для ПВО.

Как сообщил Владимир Зеленский, целенаправленный баллистический удар пришелся на Киев и Киевскую область. В то же время беспилотники, среди которых были и реактивные "Шахеды", провели атаку в регионах от Харьковской области до Волыни и Одесской области. Помимо инфраструктуры, враг повредил медицинскую клинику, школу, станцию метро и обычные жилые дома; к сожалению, есть жертвы.

Последствия для энергетики и реакция на действия партнеров

Под прицелом оказались энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.

Всего за одну ночь оккупанты повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. Сейчас ремонтные бригады уже работают на местах, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а Россия получает смягчение или отсрочку санкций, это, к сожалению, является отрицанием реальности со стороны партнеров,

– Зеленский.

Напомним, что этой же ночью защитники неба сбили или подавили 247 вражеских целей. Как уже сообщалось на нашем сайте, во время предыдущих массированных обстрелов Россия также сосредоточивала удары по объектам энергетики.