В результате последней массированной атаки на Кировоградщине горело 40 гектаров леса

Россия 26 августа атаковала Украину сотнями дронов и ракет. В результате ударов врага вспыхнуло 40 гектаров леса в Кировоградской области.

Об этом рассказали в Центральном лесном офисе. Потушить возгорание удалось только в 09:00 27 августа.

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Пожар в лесничестве после атаки России

Так, массированный комбинированный удар России по территории Украины, который состоялся 26 августа, вызвал лесной пожар в Александрийском лесничестве Чернолесского лесхоза. Возгорание произошло на территории бывших угольных шахт, горели молодые насаждения дуба и акации в возрасте от 10 до 39 лет.

Сначала загорелось поле, которое спасатели тушили самостоятельно, но когда огонь стремительно подошел к лесу, вызвали работников государственной лесной охраны. Огонь распространился насаждениями и кое-где из низового пожара перешел в верховой,

– говорят в пресс-службе.

Ветер способствовал распространению огня, а еще не везде сработали минерализованные полосы отсечения огня. Не остановил пожар и заполненный водой угольный разрыв.

Пожар в лесу Кировоградской области / фото Центральный лесной офис

Лесники дежурят на месте происшествия, ведь температура на поверхности земли остается высокой, происходит тление и существует высокий риск повторного возгорания. Точную площадь поврежденных насаждений уточняют, но предварительно она достигает 40 гектаров.