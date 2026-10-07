Россия начала массированную атаку: в воздухе находятся Ту-160 и Ту-95МС, есть данные о запусках "Калибров"

Враг развернул масштабную воздушную операцию против Украины, задействовав стратегическую авиацию и флот. Угроза охватывает большинство регионов.

Есть информация о нахождении стратегической авиации в воздухе и о запусках ракет "Калибр". 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об угрозе массированной воздушной атаки 7 октября?

Как сообщает мониторинговый телеграм-канал "Николаевский Ванек", в воздухе прямо сейчас, ночью 7 октября, зафиксировано как минимум 3 борта стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 5 бортов Ту-95МС. С высокой вероятностью все эти самолеты направляются к пусковым рубежам, поэтому ориентировочно ближе к 04:00 – 04:30 в нашем воздушном пространстве могут появиться ракеты.

Одновременно monitor сообщил о вероятных пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. По предварительным расчетам, эти цели ожидаются в воздушном пространстве Украины в то же время, что и Х-101.

Есть также информация от Воздушных сил: около 3 часов был зафиксирован взлет 6 самолетов Ту-95 с аэродрома "Оленегорск". При пусках крылатых ракет вхождение их в воздушное пространство Украины произойдет ориентировочно после 6 часов.

Официальное подтверждение подготовки к этому удару прозвучало еще накануне. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 октября отметил, что разведка получила обновленные данные о намерениях россиян осуществить массированный обстрел.

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Около 3 утра атака уже перешла в активную фазу. В столице и большинстве областей объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистического оружия. Сразу после этого в Киеве и Днепре раздалась серия мощных взрывов. Целями для российских войск, по предварительным данным, стали объекты энергетической инфраструктуры.