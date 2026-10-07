Є інформація про стратегічну авіацію у повітрі та пуски "Калібрів". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про загрозу масованої повітряної атаки 7 жовтня?

Як повідомляє моніторинговий телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", у повітрі просто зараз, вночі 7 жовтня, зафіксовано щонайменше 3 борти стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 5 бортів Ту-95МС. З високою ймовірністю всі ці літаки прямують на пускові рубежі, тому орієнтовно ближче до 04:00 – 04:30 у нашому повітряному просторі можуть з'явитися ракети.

Одночасно monitor повідомив про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. За попередніми розрахунками, ці цілі очікуються в повітряному просторі України впродовж того самого часу, що й Х-101.

Є й інформація від Повітряних сил: близько 3 години зафіксовано зліт 6 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленегорськ". За здійснення пусків крилатих ракет входження їх у повітряний простір України станеться орієнтовно після 6 години.

Офіційне підтвердження підготовки до цього удару пролунало ще напередодні. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 жовтня зазначив, що розвідка отримала оновлені дані про наміри росіян здійснити масований обстріл.

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Близько 3 ранку атака вже перейшла в активну фазу. У столиці та більшості областей оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Одразу після цього у Києві та Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Цілями для російських військ, попередньо, стали об'єкти енергетичної інфраструктури.