Массированная атака России: в Минэнерго объяснили, почему агрессору удалось создать проблемы Украине

Нам очень многие помогают в мире – оборудованием, гуманитарной поддержкой. К сожалению, пока не заработал на полную мощность Фонд, который создали еще весной, чтобы решать неотложные вопросы, возникающие из-за обстрелов.

Об этом 24 каналу рассказала советница министра энергетики, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль. Она также отметила, что в этом Фонде уже 500 тысяч евро от Дании, 10 миллионов от Германии и 10 миллионов долларов от Британии, их нужно письменно оформить.

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"Но это только начало, все понимают, что нужно поддерживать нас, потому что без поддержки нам будет очень тяжело и иногда вообще невозможно пройти этот зимний период", – говорит Зеркаль.

Такого масштаба разрушений, которые мы испытали сейчас – это трудно было предвидеть. Если говорить о процентном соотношении, то повреждены 30% подстанций, распределяющих энергоресурс,

– добавляет она.

Являются ли критическими разрушения после обстрелов 10-11 октября

Эти разрушения не являются критическими на зиму, говорит Лана Зеркаль, но сложности возникли из-за того, что разрушения произошли одновременно.

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"Это сложная работа для энергетиков и ремонтных бригад, им приходится работать круглосуточно, чтобы в домах было электричество", – добавляет специалист.

Конечно, такого масштаба не было – мы столкнулись с необходимостью ремонта по всей стране. Но наши люди невероятны, поэтому все починим.

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