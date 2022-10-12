Массированная атака России: в Минэнерго объяснили, почему агрессору удалось создать проблемы Украине
Нам очень многие помогают в мире – оборудованием, гуманитарной поддержкой. К сожалению, пока не заработал на полную мощность Фонд, который создали еще весной, чтобы решать неотложные вопросы, возникающие из-за обстрелов.
Об этом 24 каналу рассказала советница министра энергетики, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль. Она также отметила, что в этом Фонде уже 500 тысяч евро от Дании, 10 миллионов от Германии и 10 миллионов долларов от Британии, их нужно письменно оформить.
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"Но это только начало, все понимают, что нужно поддерживать нас, потому что без поддержки нам будет очень тяжело и иногда вообще невозможно пройти этот зимний период", – говорит Зеркаль.
Такого масштаба разрушений, которые мы испытали сейчас – это трудно было предвидеть. Если говорить о процентном соотношении, то повреждены 30% подстанций, распределяющих энергоресурс,
– добавляет она.
Являются ли критическими разрушения после обстрелов 10-11 октября
Эти разрушения не являются критическими на зиму, говорит Лана Зеркаль, но сложности возникли из-за того, что разрушения произошли одновременно.
Подробнее о разрушении энергосистемы Украины в результате массированного обстрела: смотрите видео
"Это сложная работа для энергетиков и ремонтных бригад, им приходится работать круглосуточно, чтобы в домах было электричество", – добавляет специалист.
Конечно, такого масштаба не было – мы столкнулись с необходимостью ремонта по всей стране. Но наши люди невероятны, поэтому все починим.
Отопительный сезон в Украине будет сложным: как идет подготовка
- Украина активно готовится к отопительному сезону. Президент Владимир Зеленский откровенно заявил, что зима в этом году будет не простой. Несмотря на это, украинские власти делают все, чтобы у украинцев было тепло в домах.
- По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%, поэтому вскоре можно будет говорить о выходе на все 100%. Но речь будет только о тех регионах государства, где не ведутся активные боевые действия.
- Однако важно не только наладить работу сетей, но и обеспечить себя необходимым количеством топлива, которое будет генерировать тепло. Так, в подземных газохранилищах Украины хранится около 14 миллиардов кубометров газа.
- Из-за полномасштабного вторжения у энергосистемы Украины будут проблемы. Нужно быть готовым.