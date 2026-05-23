Воздушные силы еще не подтвердили взлет "тушек", но мониторы уже уверяют в наличии нескольких бортов в небе, как заметил 24 Канал. Над Украиной нависла угроза ракетного обстрела.

Смотрите также Россия может вернуть атомный крейсер "Адмирал Нахимов": выйдет ли в море и угрожает ли Украине

Что известно об угрозе ракетных ударов?

Ближе к полуночи с 23 на 24 мая мониторинговые сообщества сообщили, что по меньшей мере 2 борта Ту-95МС уже взлетели с "Оленьи" (количество может расти). Они держат курс в направлении Каспийского региона.

Оттуда самолеты могут осуществить пуски крылатых ракет. Произойти это может ориентировочно около 3 часов утра.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Мониторинговый канал "Стражи Юга" ранее сообщал, что к ракетному удару по территории Украины готовы не менее 4 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Оленегорск" и 4 Ту-160 на аэродроме "Украинка".

Также канал отметил, что 4 российских судна снаряжены ракетами "Калибр". Общий залп составляет до 21 ракеты.

Что этому предшествовало?

23 мая в обращении к украинцам Владимир Зеленский предупредил об угрозе. По данным от партнеров из США и Европы, Россия готовит удар по Украине "Орешником".

Также есть признаки подготовки врагом комбинированной атаки на Украину, в частности на Киев. Ракету средней дальности противник может запустить как раз во время этого удара.

Посольство США в Киеве тоже предупредило о возможной массированной воздушной атаке в течение ближайших 24 часов. Гражданам советуют быть готовыми быстро перейти в укрытие и заранее проверить его расположение. Также рекомендуют иметь запас воды, еды и лекарств, установить приложения для оповещений о тревоге и следить за сообщениями местных властей и медиа.