Повітряні сили ще не підтвердили зліт "тушок", але монітори вже запевняють у наявності кількох бортів у небі, як зауважив 24 Канал. Над Україною нависла загроза ракетного обстрілу.
Що відомо про загрозу ракетних ударів?
Ближче до півночі з 23 на 24 травня моніторингові спільноти повідомили, що щонайменше 2 борти Ту-95МС вже злетіли з"Оленьї" (кількість може зростати). Вони тримають курс у напрямку Каспійського регіону.
Звідти літаки можуть здійснити пуски крилатих ракет. Статися це може орієнтовно близько 3 години ранку.
Моніторинговий канал "Вартові Півдня" раніше повідомляв, що до ракетного удару по території України готові не менш як 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Оленєгорськ" та 4 Ту-160 на аеродромі "Українка".
Також канал зазначив, що 4 російські судна споряджені ракетами "Калібр". Загальний залп складає до 21 ракети.
Що цьому передувало?
23 травня у зверненні до українців Володимир Зеленський попередив про загрозу. За даними від партнерів зі США та Європи, Росія готує удар по Україні "Орешником".
Також є ознаки підготовки ворогом комбінованої атаки на Україну, зокрема на Київ. Ракету середньої дальності противник може запустити якраз під час цього удару.
Посольство США в Києві теж попередило про можливу масовану повітряну атаку протягом найближчих 24 годин. Громадянам радять бути готовими швидко перейти в укриття та заздалегідь перевірити його розташування. Також рекомендують мати запас води, їжі й ліків, встановити застосунки для сповіщень про тривогу та стежити за повідомленнями місцевої влади й медіа.