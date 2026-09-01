Россия запустила по Украине почти сотню БПЛА: сколько вражеских целей сбила ПВО

Враг продолжает массированную атаку на Украину, задействуя значительное количество ударных беспилотников. Только в течение дня 1 сентября Россия запустила почти сотню БПЛА.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Что известно об атаке?

В течение дня 1 сентября, с 6:30 до 18:00, российская армия совершила атаку на Украину с использованием 99 ударных беспилотников. Особенностью этой атаки стало большое количество реактивных БПЛА – из общего числа их было 72.

Украинская ПВО в течение указанного периода сбила или подавила 82 ударных дрона, среди которых 57 реактивных.

В то же время полностью отразить атаку по состоянию на 18:30 не удалось. В воздушном пространстве Украины оставалось около 10 ударных реактивных беспилотников, а российские военные продолжали запускать новые группы БПЛА.

Напомним, в ночь на 1 сентября Россия совершила атаку на Украину различными типами ракет и большим количеством беспилотников. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО продемонстрировала высокий процент уничтожения воздушных целей.

В частности, защитникам удалось сбить баллистические ракеты, а также практически все запущенные Россией крылатые ракеты. Среди них были ракеты типа "Калибр", а также другие средства поражения, в частности "Бандероли".

В то же время российские войска продолжают менять тактику и все активнее используют реактивные беспилотники. Игнат отметил, что украинской противовоздушной обороне необходимо больше средств для более эффективной защиты от вражеских атак. В частности, речь идет о дополнительных ракетах для систем Patriot, которые применяются для перехвата сложных воздушных целей.

Россия также использует баллистические ракеты "Искандер-М", северокорейские КН-23, "Цирконы" и ракеты С-400, способные проводить атаки на цели по баллистической траектории. В то же время значительная часть российских баллистических ракет не достигает заданных целей.