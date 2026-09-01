Начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала заявил, что украинская ПВО фактически уничтожила все крылатые снаряды противника.

Каковы были результаты работы ПВО?

Юрий Игнат отметил, что во время ночной атаки украинские защитники сбили баллистические ракеты, а также фактически все крылатые ракеты, запущенные Россией.

Фактически, все крылатые ракеты были сбиты. Речь идет о "Калибрах", а также были поражены "Бандероли" и большой запас дронов,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что процент сбитых воздушных целей остается высоким, несмотря на изменение российской тактики. В частности, оккупанты начали использовать больше реактивных беспилотников.

В то же время Игнат отметил, что у противовоздушной обороны есть определенные проблемы.

Хотелось бы сбивать больше, имея больше средств, а именно ракет для систем "Патриот". Как видите, сегодня есть и сбитая баллистическая ракета,

– сказал представитель Воздушных сил.

По словам Игната, кроме классических баллистических ракет "Искандер-М", Россия применяет северокорейские КН-23, "Цирконы" и ракеты С-400, которые могут проводить атаки на цели по баллистической траектории. Значительная часть баллистических ракет также не достигает заданных целей.

Напомним, Зеленский сообщил, что в результате массированной российской атаки в ночь на 1 сентября в Украине погибли 12 человек, среди которых есть гражданин Индии. Россия провела атаку на десять областей с использованием реактивных дронов, баллистических ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.

Больше всего жертв зафиксировано в Киеве и Киевской области, где продолжается ликвидация последствий ударов. В Борисполе вражеский удар повредил пятиэтажный дом, из которого спасатели эвакуировали 50 жителей, а также погибли четверо человек и еще 13 получили ранения.

В Киеве российская ракета попала в железнодорожное депо, в результате чего погибли семь человек. Также под ударами оказались Одесская, Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепропетровская области, где повреждена гражданская и экспортная инфраструктура, а тысячи семей остались без электроснабжения.

Зеленский подчеркнул, что Россия намеренно планирует атаки так, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению, а количество жертв напрямую зависит от наличия достаточного количества систем противовоздушной обороны.