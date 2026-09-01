Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі заявив, що українська ППО фактично знищила всі крилаті снаряди ворога.

Якими були результати роботи ППО?

Юрій Ігнат зазначив, що під час нічної атаки українські захисники збили балістичні ракети, а також фактично всі крилаті ракети, які запустила Росія.

Фактично, всі крилаті ракети були збиті. Йдеться про "Калібри", а також є уражені "Бандеролі", велика кількість дронів,

– зазначив Ігнат.

Він наголосив, що відсоток збиття повітряних цілей залишається високим, попри зміну російської тактики. Зокрема, окупанти почали використовувати більше реактивних безпілотників.

Водночас Ігнат зауважив, що є певні проблеми для протиповітряної оборони.

Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем "Петріот". Як бачите, сьогодні є і збита балістика,

– сказав представник Повітряних сил.

За словами Ігната, крім класичних балістичних ракет "Іскандер-М", Росія застосовує північнокорейські КН-23, "Циркони" та ракети С-400, які можуть атакувати цілі за балістичною траєкторією. Значна частина балістичних ракет також не досягає визначених цілей.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської атаки в ніч на 1 вересня в Україні загинули 12 людей, серед яких є громадянин Індії. Росія атакувала одразу десять областей реактивними дронами, балістичними ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками.

Найбільше жертв зафіксували у Києві та Київській області, де триває ліквідація наслідків ударів. У Борисполі ворожий удар пошкодив п'ятиповерховий будинок, із якого рятувальники евакуювали 50 мешканців, а також загинули четверо людей і ще 13 отримали поранення.

У Києві російська ракета влучила в залізничне депо, внаслідок чого загинули семеро людей. Також під ударами опинилися Одеська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області, де пошкоджено цивільну та експортну інфраструктуру, а тисячі родин залишилися без електропостачання.

Зеленський наголосив, що Росія навмисно планує атаки так, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, а кількість жертв безпосередньо залежить від достатньої кількості систем протиповітряної оборони.