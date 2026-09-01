Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про наслідки російського терору?

Ліквідація наслідків нічної повітряної атаки триває у багатьох містах і громадах. Лише у Києві та Київській області до робіт залучили майже 350 рятувальників.

У Борисполі ворожий удар пошкодив п'ятиповерхівку, звідки надзвичайники евакуювали 50 мешканців. Загалом у місті загинули четверо людей, ще 13 зазнали поранень. У столиці через влучання по залізничному депо загинули семеро осіб, а серед 12 жертв по всій країні є громадянин Індії.

Крім того, ворог завдав ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Одесі та області, пошкодивши пункт пропуску на кордоні з Румунією й експортну інфраструктуру. Тисячі родин у регіоні тимчасово залишилися без електропостачання. Також під обстрілами опинилися Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області.

Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо,

– зазначив президент.

Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні отримувати системи антибалістичної оборони в межах PURL та двосторонніх постачань. Він наголосив на важливості збільшення таких поставок восени, адже, за його словами, кількість жертв російських атак безпосередньо залежить від кожного нового пакета військової допомоги.