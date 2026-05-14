Россия ударила по Кременчугу: разрушены дома, повреждена энергетика
- 14 мая российская армия нанесла удары по Кременчугскому району, повредив промышленные и автотранспортные предприятия.
- В результате атаки разрушены частные дома и повреждена энергетическая инфраструктура в Кременчуге.
Полтавщина пострадала в результате российского комбинированного удара 14 мая. В Кременчугском районе фиксируют повреждения на предприятиях и разрушения частных домов.
Подробнее об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.
Смотрите также В Киеве в результате атаки разрушен 9-этажный дом: продолжается разбор завалов
Какие последствия ударов по Полтавщине?
Российская армия ночью 14 мая била по Кременчугской общине дронами и ракетами. По данным ОВА, повреждениям подверглось техоборудование на объекте промышленности, а также транспорт и склады автотранспортного предприятия.
Кроме того, в результате атаки разрушены и изуродованы частные дома на двух локациях.
Информации о травмированных по состоянию на сейчас не поступало,
– уточнил Дякивнич.
Президент Владимир Зеленский добавил, что также в Кременчуге российские террористы обстреляли энергетику.
В Полтавской областной прокуратуре заявили, что документируют последствия очередных российских преступлений.
Последствия ударов по Кременчугскому району / Фото Прокуратуры
Какие последствия атаки в других областях?
Всего в ночь на 14 мая Россия запустила по Украине более 730 воздушных целей. Силы ПВО сбили или подавили 693 цели, а именно беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. больше всего целей летело на Киев.
В столице последствия атаки фиксируют по меньшей мере в шести районах столицы. В одном из них обрушился жилой дом. Количество пострадавших возросло до 40 человек.
Также враг обстрелял Одесскую область. От ударов дронов там повреждена портовая и гражданская инфраструктура. Два человека ранены.