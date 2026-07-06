В Минобороны России цинично оправдали массированную ночную атаку на Украину

В Москве цинично прокомментировали массированную атаку на Украину, произошедшую в ночь на 6 июля. Оккупанты оправдываются тем, что наносили удары "высокоточным оружием по военным объектам".

Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Как россияне оправдали массированную атаку на Украину 6 июля?

В российском Минобороны отметили, что вооруженные силы России нанесли массированный удар "высокоточным вооружением большой дальности" с наземных комплексов и систем воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Оккупанты цинично заявили, что нанесли удар по Украине в "ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России".

В результате были поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях,

– признают в министерстве обороны страны-агрессора.

При этом российское Минобороны почему-то не упомянуло, что в результате их массированного обстрела пострадали гражданские жилые дома, а также были погибшие и пострадавшие среди обычных граждан Украины.

Напомним, одной из целей вражеской атаки стали Киев и область. В столице повреждено как минимум 7 многоэтажных домов, в некоторые из них попали прямые попадания, возникли пожары. Также известно о как минимум 11 погибших и 46 раненых, эта цифра может еще увеличиться.

В Киевской области также известно о жертве российского ночного обстрела. Кроме того, 15 человек пострадали, под ударом оказались частные дома, а также предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.