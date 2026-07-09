Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Павел Нарожный, подчеркнув, что это свидетельствует о нехватке в Украине ракет для систем Patriot. Этот вопрос в настоящее время обсуждается на самом высоком уровне, в частности, он поднимался на саммите НАТО в Анкаре.

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Массированные атаки на Украину – жест отчаяния Путина

Министр обороны Федоров направил письма всем украинским союзникам, а это более 30 стран, с просьбой предоставить ракеты для Patriot и профинансировать закупку новых через механизм PURL. Речь идет об их приобретении в первую очередь у США.

"Но, к сожалению, пока в публичном пространстве есть сообщения только о том, что Канада предоставила нам ракеты для систем ПВО. Какие именно – неизвестно, но я более чем уверен, что среди них будут и ракеты для Patriot. Но ведь мы понимаем, где Канада, а где мы. Потребуется несколько дней, может, до недели, на логистику, пока эти ракеты дойдут до Украины. Поэтому эти удары баллистическими ракетами враг определенное время точно сможет наносить относительно безнаказанно", – озвучил Нарожный.

О тактике российских ударов: смотрите в видео

А вот удары реактивными "Шахедами" военный эксперт назвал сдерживающими действиями. Для сбивания таких беспилотников, а также крылатых ракет у Украины есть запас оружия, но для этого нужно поднимать в небо авиацию, а это предполагает значительные финансовые затраты. По словам Нарожного, основная задача противника – измотать украинскую ПВО, чтобы защитники нашего неба работали и днем, и ночью, сбивая множество вражеских целей.

Он охарактеризовал тактику России не как хаотичную, а, напротив, как тщательно продуманную, и спрогнозировал, что в ближайшее время состоится очередная массированная атака.

Враг прекрасно понимает наши текущие проблемы и будет продолжать эти удары. Кроме того, Путин в последнее время осознает неудачи на фронте, то есть линия соприкосновения застыла. Если проводить точный анализ, то преимущество на нашей стороне, речь идет о нескольких десятках, может даже сотнях квадратных километров, которые мы отбиваем,

– отметил Нарожный.

Враг, бросая огромные ресурсы на фронт, в частности личный состав (более 30 тысяч человек ежемесячно), не может продвинуться на линии фронта. В Кремле видят, что украинское производство дальнобойных средств не останавливается, а только наращивается, а успешные удары продолжаются. Путин сегодня, как подчеркнул военный эксперт, не может этому никак противодействовать.

"Поэтому это такой жест отчаяния. Он, как Гитлер во время Второй мировой войны, который бомбил Лондон, так же бомбит сейчас Киев. Мы видим, что большинство атак направлены именно на столицу Украины. К сожалению, удары наносятся и по другим городам, но основное давление сейчас оказывается на Киев. И оно носит скорее психологический характер, чтобы мы сдались, отказались от дальнобойных ударов, вышли на какие-то переговоры", – пояснил Нарожный.

Подводя итог, военный эксперт выразил убеждение, что в течение 3 – 4 месяцев, возможно, до конца 2026 года, Украине удастся заставить Путина вести переговоры на своих условиях. Не на условиях того, что наше государство слабо и село за переговорный стол, чтобы сдаться, а на условиях того, что именно оно позволяет российскому диктатору прийти на эти переговоры, и уже Киев будет вести диалог с позиции силы, а не как слабая сторона.