Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Павло Нарожний, підкресливши, що це свідчить про нестачу в Україні ракет до систем Patriot. Це питання обговорюється нині на найвищому рівні, зокрема порушувалось на самі НАТО в Анкарі.

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Масовані атаки по Україні – жест відчаю Путіна

Міністр оборони Федоров надіслав листи всім українським союзникам, а це понад 30 країн, з проханням надати ракети для Patriot і профінансувати закупівлю нових через механізм PURL. Мовиться про її придбання першочергово у США.

"Але, на жаль, поки що є в публічному просторі повідомлення тільки про те, що Канада надала нам ракети для систем ППО. Які саме – невідомо, але більш ніж впевнений, там будуть і ракети для Patriot. Але ж ми розуміємо, де Канада, а де ми. Знадобиться декілька днів, може, до тижня, на логістику, поки ці ракети дійдуть до України. Тому ці удари балістикою ворог певний час точно зможе здійснювати відносно безкарно", – озвучив Нарожний.

По тактику російських ударів: дивіться у відео

А от удари реактивними "Шахедами" військовий експерт назвав сковуючими діями. Для збиття таких безпілотників, а також крилатих ракет Україна має запас зброї, але для цього потрібно підіймати в небо авіацію, а це передбачає значні фінансові витрати. Зі слів Нарожного, основне завдання противника – виснажити українську ППО, щоб оборонці нашого неба працювали й вдень, й вночі, збиваючи різноманіття ворожих цілей.

Тактику Росії він окреслив не як хаотичну, а навпаки серйозно продуманою і спрогнозував, що найближчим часом відбудеться чергова масона атака.

Ворог прекрасно розуміє наші поточні проблеми й продовжуватиме ці удари. Крім того, Путін останнім часом розуміє невдачі на фронті, тобто лінія зіткнення стоїть. Якщо робити точний аналіз, то перевага на нашому боці, мовиться про декілька десятків, може навіть сотень квадратних кілометрів, які ми відбиваємо,

– зауважив Нарожний.

Ворог, кидаючи величезні ресурси на фронт, зокрема особовий склад (понад 30 тисяч осіб щомісяця), не може просунутись на лінії полі бою. У Кремлі бачать, що українське виробництво далекобійних засобів не зупиняється, а тільки нарощується, а успішні удари продовжуються. Путін сьогодні, як наголосив військовий експерт, не може цьому ніяк протидіяти.

"Тому це такий жест відчаю. Він, як Гітлер під час Другої світової війни, який бомбив Лондон, так само він зараз бомбить Київ. Ми бачимо, що більшість атак спрямовані саме на столицю України. На жаль, прилітає й по інших містах, але основний тиск зараз відбувається на Київ. І він більше психологічний для того, щоб ми здалися, відмовились від далекобійних ударів, вийшли на якісь перемовини", – пояснив Нарожний.

Підсумовуючи, військовий експерт висловив переконання, що протягом 3 – 4 місяців, можливо, до кінця 2026 року, Україні вдасться дотиснути Путіна до ведення переговорів на своїх умовах. Не на умовах того, що наша держава слабка і сіла за переговорний стіл здаватися, а на умовах того, що саме вона дозволяє російському диктатору прийти на ці перемовини, і вже Київ буде вести діалог з позиції сили, а не як слабка сторона.