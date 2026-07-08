Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що Головне управління розвідки колись надавало інформацію про те, що Росія може виготовити до 60 балістичних ракет на місяць. Мовилось про різні моделі.

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Який запас ракет має Росія?

Також не треба забувати, що у ворога є запаси. Їх важко оцінити, але вони точно є. Крім цього, є допомога від союзника – Північної Кореї, яка має власне виробництво КN-22. Це прямий аналог "Іскандер-М".

В останніх зведеннях Повітряних сил ми бачимо, що вони пишуть про балістичну ракету "Іскандер"/С-400. Саме цих С-400 на складах у росіян є декілька тисяч. Мовиться про С-300, С-400 різних моделей і різних років.

Вона не така потужна, як "Іскандер", несе меншу боєголовку, але все одно вона також дуже небезпечна. Тому загроза є і загроза доволі велика,

– наголосив Павло Нарожний.

Як часто Росія може бити балістикою?

Якщо оцінювати інтервал між масованими атаками, то можемо проаналізувати, що останній такий удар був 6 липня. В ніч на 8 липня летіло 5 балістичних ракет, але це не той масштаб, який був кількома днями раніше.

Причина в тому, що це складний логістичний процес: привезти дрони, ракети, спланувати. Вони можуть в кращому випадку робити це десь раз на 5 – 6 днів. Організувати масований удар швидше – неможливо з технічного погляду,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни щодня стріляють балістикою. Наприклад, ракет "Іскандер-М" доволі багато. Крім того, вони запускають "Циркон". Тому, якщо казати про масштаб 5 – 10 балістичних ракет, то окупанти теоретично можуть робити це навіть кожного дня. Але для масованого удару, його планування, логістики – потрібен хоча б тиждень.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по столиці 6 липня загинуло 19 людей, десятки постраждали. Одразу після атаки Володимир Зеленський наголосив на критичній потребі України у засобах ППО. Президент відзначив хороші результати у збитті дронів і крилатих ракет, але не у боротьбі з балістикою.