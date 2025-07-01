Это показательная атака, – Зеленский отреагировал на удар России и обнародовал кадры последствий

Россия массированно атаковала Украину в ночь на 9 июля. Оккупанты применили рекордное количество средств воздушного нападения. Владимир Зеленский отреагировал.

Президент заявил, что это показательная атака. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на атаку России 9 июля

Украинский лидер констатировал, что этой ночью было больше всего воздушных целей за сутки, – 741. Россияне применили 728 дронов различных типов, из которых более 300 – "Шахеды". Кроме того, 13 ракет – "Кинжалы" и "Искандеры". Большинство целей сбито.

Применялись наши дроны-перехватчики – есть десятки сбитий, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы – тоже имеем десятки сбитий. Спасибо всем воинам за меткость,

– заявил президент.

Сейчас во многих областях продолжается ликвидация последствий ночной атаки России. Основной удар врага был по городу Луцк.

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Также зафиксированы повреждения в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции – болезненные санкции против нефти, которая уже более 3 лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новые удары. Украинский лидер подчеркнул, что каждый, кто хочет мира, должен действовать.

Последствия массированной атаки на Украину 9 июля / Фото ГСЧС